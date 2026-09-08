Продавцы просят правительство взять под контроль выплаты от Wildberries из-за задержек

Селлерам не могут выдать около 20 млрд рублей Предприниматели, пострадавшие от атак ВСУ на склады Wildberries, не могут получить около 20 млрд рублей выплат от маркетплейса.
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