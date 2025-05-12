У Макрона оправдались перед Захаровой за салфетку. Говорят – это не кокаин

Продолжает обрастать официальными комментариями и самыми фантастическими предположениями загадочная история с неким, похожим на сверток предметом, фигурирующим на видео с французским президентом Эммануэлем Макроном из поезда, двигавшегося на минувших выходных в Киев.
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