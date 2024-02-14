Жители Дальнего Востока смогут посетить уникальный агитпоезд «Сила в правде»

Увидеть экспозицию смогут жители и гости таких населенных пунктов как Северобайкальск, Тында, Верхнезейск, Дугда, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Биробиджан, Белогорск, Благовещенск, Сковородино, Чита и Улан-Удэ.
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