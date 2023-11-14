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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Путин одобрил поправки под выборы 2024 года: что изменится

Путин одобрил поправки под выборы 2024 года: что изменится

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства, которые должны пройти в марте 2024 года О том, что представляют собой эти поправки, читайте в материале «ФедералПресс».

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