Путин одобрил поправки под выборы 2024 года: что изменится

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства, которые должны пройти в марте 2024 года О том, что представляют собой эти поправки, читайте в материале «ФедералПресс».
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