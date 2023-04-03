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Соскин: Запад начинает давить на Украину с целью подталкивания ее к переговорам

Соскин: Запад начинает давить на Украину с целью подталкивания ее к переговорам

president.gov.ua | Офис Президента Украины Подпишитесь на нас Для Украины складывается печальный сценарий, поскольку многие западные лидеры начинают давить на Киев с целью принудить его к мирным переговорам с Россией.

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