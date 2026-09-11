В августе интерес к подготовке к экзаменам вырос на 75–76%

В начале учебного года россияне стали вдвое чаще искать репетиторов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. По данным Авито Услуг, с которыми ознакомилась «Газета.
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