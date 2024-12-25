Быть здоровым - модно, престижно, жизненно необходимо. Рассказываем, как прошел День здоровья среди госслужащих и руководящих работников Бобруйского района21 декабря в спортивном зале Телушской школы прошла ежегодная спартакиада сторонников здорового образа жизни, тех, для кого активное времяпрепровождение - часть жизни, а спортивные соревнования н .