В России хотят ввести фиксированную долю мигрантов

Депутаты предложили ввести в районах с большим количеством мигрантов квоту в 10% от общего числа жителей Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили установить квоту на проживание мигрантов в районах, где их особенно много.
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