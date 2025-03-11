В России хотят ввести фиксированную долю мигрантов

Депутаты предложили ввести в районах с большим количеством мигрантов квоту в 10% от общего числа жителей Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили установить квоту на проживание мигрантов в районах, где их особенно много.