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Курский губернатор Старовойт сообщил о переводе силовых служб региона в режим повышенной готовности из-за инцидента в Белгороде

Курский губернатор Старовойт сообщил о переводе силовых служб региона в режим повышенной готовности из-за инцидента в Белгороде

Из-за пожара на нефебазе Белгорода, который возник, как предполагается, в результате удара с украинских вертолетов, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что все силовые службы региона переведены в режим повышенной готовности.

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