Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Иванове в 15-10 на нерегулируемом перекрестке Кохомское шоссе-улица Любимова 38-летний мужчина, управляя автобусом «ПАЗ Вектор» (10 пассажиров в салоне) при повороте налево, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Рено Мастер», под управлением 25-летнего молодого человека.