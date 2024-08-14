Юрист Соловьев рассказал, как мошенники предлагают оформить фейковую льготу

Мошенники разработали новую схему обмана для граждан старше 50 лет. Выдавая себя за представителей энергоснабжающих компаний, они предлагают оформить льготы в связи с юбилеем, а затем обманывают людей, лишая их сбережений, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.