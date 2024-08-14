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Газета.ру

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Юрист Соловьев рассказал, как мошенники предлагают оформить фейковую льготу

Юрист Соловьев рассказал, как мошенники предлагают оформить фейковую льготу

Мошенники разработали новую схему обмана для граждан старше 50 лет. Выдавая себя за представителей энергоснабжающих компаний, они предлагают оформить льготы в связи с юбилеем, а затем обманывают людей, лишая их сбережений, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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