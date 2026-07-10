Axios: США потребовали от Ирана открыть Ормуз и не атаковать коммерческие суда

В пятницу вечером мир замер в ожидании. Администрация США выдвинула Ирану ультиматум, который звучит почти как сценарий для триллера: публично признать Ормузский пролив открытым и прекратить обстрелы торговых судов.
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