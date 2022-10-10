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Власти Запорожской области сообщили об ударах в подконтрольном Украине Запорожье

Власти Запорожской области сообщили об ударах в подконтрольном Украине Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что в подконтрольном Украине городе Запорожье наносятся удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками для хранения боеприпасов.

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