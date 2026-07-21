Пентагон столкнулся с нехваткой бюджета из-за затяжной войны с Ираном

Средства на операции ВМС и ВВС США на Ближнем Востоке могут закончиться уже к концу июля, сообщила The Washington Post в среду, 22 июля 2026 года, со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
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