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Журнал «Профиль»

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Пентагон столкнулся с нехваткой бюджета из-за затяжной войны с Ираном

Пентагон столкнулся с нехваткой бюджета из-за затяжной войны с Ираном

Средства на операции ВМС и ВВС США на Ближнем Востоке могут закончиться уже к концу июля, сообщила The Washington Post в среду, 22 июля 2026 года, со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

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