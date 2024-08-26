В Петербурге поймали поджигательницу автомобилей: она оказалась жертвой мошенников

В Петербурге задержанная по факту поджогов автомобилей женщина оказалась жертвой мошенников. Последние убедили ее пойти на преступления, чтобы якобы поймать списавших ее денежные средства злоумышленников.
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