Точный удар «Гиацинта»: артиллеристы ВДВ разбили узел БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллерийский расчёт 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» из состава Анапского гвардейского артиллерийского полка ВДВ нанёс точный удар по скрытому пункту управления БПЛА ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении.
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