Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 25 декабря

РИА Новости/Владислав Гончаров Рабочая группа из экспертов Минобороны РФ, Росавиации, Госкорпорации по организации воздушного движения и управляющей компании признала возможным возобновление работы краснодарского аэропорта Пашковский после 25 декабря, пишут "Известия".
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