5 бойцов UFC, карьера которых пошла на спад после одного проигранного боя

Ранее эти бойцы были одними из лучших в своих дивизионах, но буквально один бой изменил все После единого поражения экс-чемпионы и звезды UFC не смогли вернуться на прежний уровень Брок Леснар Брок Леснар некоторое время считался настоящим уникумом.