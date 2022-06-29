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5 бойцов UFC, карьера которых пошла на спад после одного проигранного боя

5 бойцов UFC, карьера которых пошла на спад после одного проигранного боя

Ранее эти бойцы были одними из лучших в своих дивизионах, но буквально один бой изменил все После единого поражения экс-чемпионы и звезды UFC не смогли вернуться на прежний уровень Брок Леснар Брок Леснар некоторое время считался настоящим уникумом.

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