Захарова опровергла заявления МИД Японии о переговорах с Лавровым в Маниле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы японского внешнеполитического ведомства о том, что на полях саммита АСЕАН в Маниле якобы состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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