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Овечкин забил 895-й гол и побил рекорд Гретцки, СКА вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина, ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби, нули у «МЮ» с «Сити» и другие новости

Овечкин забил 895-й гол и побил рекорд Гретцки, СКА вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина, ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби, нули у «МЮ» с «Сити» и другие новости

1. Александр Овечкин забил 895-й гол, побил рекорд Уэйна Гретцки, сыграв столько же матчей (1487), и стал лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ – он забил в большинстве в матче с «Айлендерс» (1:4).

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