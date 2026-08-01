Первый в истории Xiaomi экран 185 Гц и звук Bose: флагманский смартфон Redmi K100 Pro Max рассекречен до выхода

Смартфон оснастили новейшим Snapdragon 8 Elite Gen 5, отдельным ИИ-чипом и поддержкой 185 к/с более чем в 30 популярных играхПрезидент Xiaomi Лу Вэйбин раскрыл новые подробности о будущем флагмане Redmi K100 Pro Max, который представят 11 августа.