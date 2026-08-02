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Тайный брак, многодетность и новые роли: как сейчас живут пять актрис из «Бригады»

Тайный брак, многодетность и новые роли: как сейчас живут пять актрис из «Бригады»

Мужской состав «Бригады» всегда был на виду у прессы, а вот актрисы, сыгравшие ключевые женские роли, часто оставались в тени экранных партнеров.

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