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Очередное наказание? Официальный сайт сайта Филиппа Киркорова заблокирован

Очередное наказание? Официальный сайт сайта Филиппа Киркорова заблокирован

Филиппу Киркорову участие в “голой вечеринке” Насти Ивлеевой точно вышло боком. Сначала Народного артиста РФ отменили на концертах, потом вырезали из новогоднего ремейка, а теперь заблокировали.

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