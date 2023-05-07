Будни мужчин. Все что нам интересно

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Пригожин: нам обещают дать боеприпасы и вместе с ними генерала Суровикина

Пригожин: нам обещают дать боеприпасы и вместе с ними генерала Суровикина

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал об обещании, данным ему Министерством обороны РФ. По словам Евгения Пригожина, военное ведомство планирует обеспечить штурмовиков необходимым объемом боеприпасов, и дать им полную свободу действий в Артемовске.

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