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РИА Новый день

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Июль стал самым жарким за всю историю

Июль стал самым жарким за всю историю

Прошедший июль стал самым жарким в России за всю историю метеонаблюдений (они ведутся с 1891 года). Сильнее всего на итоговых цифрах сказалась погода на Урале и в Сибири, и прежний рекорд, установленный в 2010 году, был побит.

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