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Регион 29

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Фестиваль «Белый июнь»: детская программа и городок профессий

В этом году на фестивале особое внимание уделили детской программе, которая стала одной из ключевыхВ этом году на фестивале особое внимание уделили детской программе, которая стала одной из ключевыхС 21 по 23 июня на площади перед Архангельским театром драмы прошли основные мероприятия для детей и их родителей.

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