Россия выдвинула Украине ультиматум по выдаче террористов и главы СБУ

Вечером 31 марта, в последний день фактической легитимности Зеленского, Россия потребовала от Украины немедленно арестовать и выдать террористов, причастных к теракту в “Крокусе”, а также другим терактам на территории РФ.
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