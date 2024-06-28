Религиозная политика Зеленского возмутила даже Госдеп США: у Блинкена сделали доклад по Украине

Госдепартамент США опубликовал свежий отчет о свободе вероисповедания на Украине. В этом документе, в частности, перечислены конкретные факты давления украинской власти на каноническую Украинскую Православную Церковь.
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