Правительство предлагает отправить в отставку начальника Генштаба Национальной армии

В ходе сегодняшнего заседания руководство Министерства обороны предложило президенту Республики Молдова Майе Санду подписать указ об увольнении Эдуарда Охладчука с должности начальника Генерального штаба Национальной армии.
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