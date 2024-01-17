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ВК Пресс

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В Харькове ночью горела частная клиника: там расположились ВСУ, потери уточняются

В Харькове ночью горела частная клиника: там расположились ВСУ, потери уточняются

В Харькове был прилёт в районе частной клиники "Ashera". Об этом сообщает "Направленец по Украине". По информации канала, в расположенном неподалёку здании - на Кацарской, 9 - несколько месяцев размещался личный состав ВСУ.

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