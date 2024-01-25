Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🗯 МГУТУ им. К.Г.Разумовского приглашает принять участие в конкурсе «Казачество на службе Отечеству» Победители будут бесплатно обучаться на одном из трех направлений первого в России казачьего бакалавриата: 🟥 государственное и муниципальное управление (профиль «Государственная политика в отношении казачества»); 🟥 журналистика (профиль «Медиатехнологии и информационная политика казачества»); 🟥 педагогическое образование (преподаватель истории, профиль «История, обществознание и этнокультура»).