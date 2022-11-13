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Инна Гончаренко: «Видела, что Туктамышева активно тренирует четверной тулуп. Ей нужно рисковать»

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на четвертом этапе Гран-при России «Московские звезды».

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