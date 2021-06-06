Генсек НАТО высказал обеспокоенность из-за союза Белоруссии и России

ПОЛИТРОССИЯПолитикаГенсек НАТО высказал обеспокоенность из-за союза Белоруссии и РоссииНАТО пристально наблюдает за событиями в Белоруссии и выражает обеспокоенность сотрудничеством Минска и Москвы.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера смелыхСтолтенберг, конечно, не "мозг НАТО", уоторвй умер, его мозга хватает повторять то, что родится в умершем "мозгу". У этого рупора постоянно где-то свербит, что вызывает постоянное беспокойство... Тут уже клиника - неизлечимая паранойя. Хотя выглядит Столтенберг как клоун Зе....Комментировать
Свежие комментарии