ПОЛИТРОССИЯ

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Генсек НАТО высказал обеспокоенность из-за союза Белоруссии и России

Генсек НАТО высказал обеспокоенность из-за союза Белоруссии и России

НАТО пристально наблюдает за событиями в Белоруссии и выражает обеспокоенность сотрудничеством Минска и Москвы.

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Вера смелых
Столтенберг, конечно, не "мозг НАТО", уоторвй умер, его мозга хватает повторять то, что родится в умершем "мозгу". У этого рупора постоянно где-то свербит, что вызывает постоянное беспокойство... Тут уже клиника - неизлечимая паранойя. Хотя выглядит Столтенберг как клоун Зе....

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