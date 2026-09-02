Губернатор Орлов объявил о планах восстановления в ДНР к 2027 году

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о планах восстановить 17 объектов в Амвросиевском районе ДНР к 2027 году.
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