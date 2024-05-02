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Кузьмичев о «Динамо»: «Невозможно бороться за чемпионство с такой обороной» 

Бело-голубые проиграли «Спартаку» (0:2) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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