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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кроос о Бундеслиге: «Вопрос, кто окажется «лучшим из остальных». «Бавария» – первая, она просто делает свою работу. «Боруссия» – 2-я, «Штутгарт» – 3-й»

Экс-полузащитник «Баварии» Тони Кроос дал прогноз на итоги Бундеслиги в этом сезоне. «Думаю, весь вопрос в том, кто окажется первым из остальных.

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