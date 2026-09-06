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«Главное, чтобы бриллианты были»: дочь Любови Успенской потребовала от жениха кольцо за миллион

«Главное, чтобы бриллианты были»: дочь Любови Успенской потребовала от жениха кольцо за миллион

22-летний Артем Москвин сделал предложение руки и сердца дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной, однако в момент помолвки кольца у него не оказалось.

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