«Главное, чтобы бриллианты были»: дочь Любови Успенской потребовала от жениха кольцо за миллион

22-летний Артем Москвин сделал предложение руки и сердца дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной, однако в момент помолвки кольца у него не оказалось.
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