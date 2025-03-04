Россиянам рассказали про самые эффективные упражнения для похудения

Физическая активность играет ключевую роль в лечении и профилактике ожирения Среди самых эффективных упражнений для похудения – аэробные, силовые тренировки, интервальные и функциональные, рассказал РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов.
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