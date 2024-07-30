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Пластический хирург назвал три операции, необходимые для сохранения моложавости после 50 лет

Пластический хирург назвал три операции, необходимые для сохранения моложавости после 50 лет

По словам медика, справиться с возрастными изменениями без пластических операций невозможно.Пластический хирург, кандидат медицинских наук Вячеслав Балкизов рекомендует людям после 50 лет заняться коррекцией своего лица и тела.

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