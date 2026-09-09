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Песков заявил об отсутствии планов повышения налогов

Песков заявил об отсутствии планов повышения налогов

Правительство России не выносило на обсуждение вопрос повышения налогов. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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