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Капризов получил удаление, вступившись за одноклубника

Капризов получил удаление, вступившись за одноклубника

«Миннесота» разгромно уступила «Виннипегу» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 0:5.«Миннесота» разгромно уступила «Виннипегу» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 0:5.

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