В Турции чайка освоила новый язык — теперь она. мяукает. Птица дежурит у автомата с кошачьим кормом и тонко намекает туристам, что пора бы нажать кнопку и поделиться пайком.
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В Турции чайка освоила новый язык — теперь она. мяукает. Птица дежурит у автомата с кошачьим кормом и тонко намекает туристам, что пора бы нажать кнопку и поделиться пайком.
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