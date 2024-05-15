Театр абсурда
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Театр абсурда

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Назначение нового министра обороны – курс на победу

Назначение нового министра обороны – курс на победу

В последние дни самым серьёзным и закономерно обсуждаемым кадровым решением Президента России Владимира Путина стало назначение министром обороны бывшего первого вице-премьера правительства России Андрея Рэмовича Белоусова.

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