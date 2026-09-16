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Правила безопасности для детей: в подъезде, лифте и возле квартиры

Правила безопасности для детей: в подъезде, лифте и возле квартиры

Повторите это со своими детьми фото: Алиса AIПодъезд, лифт, лестничная клетка — одни из тех мест, где нужно проявлять особую бдительность, утверждает Ольга Бочкова, основатель и руководитель Академии безопасности Ольги Бочковой.

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