Подпольная империя: что мешает Нью-Йорку справиться с нашествием крыс

Город Нью-Йорк – один из символов Соединенных Штатов, визуальное воплощение американской мечты. Привлекательности города как культурного бренда Америки немало поспособствовала его популярность у кинорежиссеров: по подсчетам британского туроператора KUONI, Нью-Йорк занимает третье место по числу снятых в нем известных голливудских картин – 319, уступая по этому показателю лишь Лос-Анджелесу (543 фильма) и Лондону (529).