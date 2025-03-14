Скандал разгорелся вокруг премьера Японии Исибы из-за сертификатов депутатам

Скандал разгорелся вокруг премьер-министра Японии Сигэру Исибы из-за того, что впервые избранным в нижнюю палату парламента страны депутатам от Либерально-демократической партии в качестве сувениров подарили подарочные сертификаты на 100 тысяч иен каждый (около 676 долларов).