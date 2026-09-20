📷❗️Как стало известно по заявлениям противника, а также в ходе идентификации обломков и визирования БПЛА и крылатых ракет на маршрутах подлёта к Московскому НПЗ, противник задействовал широчайший спектр ударных средств, включая: БПЛА-камикадзе FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютый", "Барс", "Сичень" и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" (обломки перехваченной FP-5 на фото выше).