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Русское оружие

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📷❗️Как стало известно по заявлениям противника, а также в ходе идентификации

📷❗️Как стало известно по заявлениям противника, а также в ходе идентификации обломков и визирования БПЛА и крылатых ракет на маршрутах подлёта к Московскому НПЗ, противник задействовал широчайший спектр ударных средств, включая: БПЛА-камикадзе FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютый", "Барс", "Сичень" и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" (обломки перехваченной FP-5 на фото выше).

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