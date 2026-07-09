20+ светлых фото и историй из детства с ароматом жвачки и своими маленькими радостями

У каждого из нас детство состоит из таких простых, но дорогих сердцу вещей: свитера с Микки Маусом, любимого мультфильма, аудикассет, на которые мы сами записывали песни, и фишек, которые мы не забывали взять с собой в летний детский лагерь.
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