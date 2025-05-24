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Добрый Мир

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Трамп объявил об отказе распространять демократию под дулом пистолета

Трамп объявил об отказе распространять демократию под дулом пистолета

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к выпускникам военной академии Вест-Пойнт, назвал задачей армии страны защиту границ и устранение угроз в любом месте и в любое время, а не вмешательства ради смены культур других стран.

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