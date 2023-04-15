Театр абсурда

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Bloomberg: украинское контрнаступление откладывается

Bloomberg: украинское контрнаступление откладывается

Широко и активно анонсированное украинское контрнаступление фактически провалилось заранее. Оно было плохо спланировано, спешно организовано, поэтому снижение накала воинственной риторики и постоянный перенос сроков контрудара, сделали свое дело.

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